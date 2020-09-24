Malatya'da Kuzey Çevreyolu için acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

Malatya'da Kuzey Çevreyolu için acele kamulaştırma kararı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın önemli projelerinden Kuzey Çevreyolu'nun yapım çalışmaları için bazı kesimlerde acele kamulaştırma kararı alındığını belirtti.

Malatya'da Kuzey Çevreyolu için acele kamulaştırma kararı, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın önemli projelerinden Kuzey Çevreyolu'nun yapım çalışmaları için bazı kesimlerde acele kamulaştırma kararı alındığını belirtti.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, toplam uzunluğu 53,5 kilometre olan Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun Darende Gölbaşı kavşağından başlayıp Pütürge yol ayırımından Malatya- Elazığ yoluna bağlanan bir bağlantı yolu olduğunu ve güzergah üzerinde 25 köprü ve köprülü kavşak bulunduğunu belirtti.

Çalık, 493 milyon lira maliyetli projenin 23 kilometresinin bu yıl tamamlanacağını, geri kalan bazı kesimlerde kamulaştırma noktasında yaşanan sorunları da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini, projenin uzamaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "acele kamulaştırma" kararı çıktığını ifade etti.

Çalık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun yapımının uzamasına neden olan kamulaştırma çalışmalarıyla alakalı olarak Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizdeki toplam 283 parsel için Cumhurbaşkanlığı kararıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu kararın alınmasındaki destekleri nedeniyle Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Öznur Çalık, doğu batı trafiğinin şu anda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu, Kuzey Çevreyolu'nun tamamlanmasıyla bu sürenin 25 dakikaya düşeceğini belirtti.

Öznur Çalık, AK Parti, Malatya, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Kuzey Çevreyolu için acele kamulaştırma kararı - Son Dakika


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