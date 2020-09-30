Malatya'da motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldıktan sonra kaçan şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, park halindeki iki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerden birini İstasyon mevkisinde terk edilmiş halde buludu.

Güzelyurt Mahallesi'nden gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli iki şahsın diğer motosikletle Güzelyurt istikametinden Baharlı istikametine gitmekte olduğunu belirledi.

Şahısların peşine düşen polisler, kovalamaca sonucu kaza yaparak devrilen motosikletteki şüpheliler Y.K. ve C.Ç'yi gözaltına aldı.

Y.K'nin üzerinden bir miktar uyuşturcu ele geçirilirken adli mercilere sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.