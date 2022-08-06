İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen 3 motosiklet ile 140 kilogram kuru kayısı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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