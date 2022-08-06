Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı

06.08.2022 09:51
Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı

Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Malatya'da motosiklet ve kuru kayısı hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen 3 motosiklet ile 140 kilogram kuru kayısı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olaylarla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Motosiklet ve kayısı hırsızları yakalandı Motosiklet ve kayısı hırsızları yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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