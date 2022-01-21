Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle 219 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 219 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 42, Akçadağ'da 40, Arapgir'de 37, Arguvan'da 32, Hekimhan'da 21, Battalgazi'de 13, Darende'de 9, Yazıhan ve Kuluncak'ta 7'şer, Doğanşehir'de 6, Doğanyol'da 4 ve Kale ilçesinde de 1 mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde kapanan 219 mahalle yolunu ulaşıma açmak için 400 araç ve 1200 personelle çalışma yapılıyor.