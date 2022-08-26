Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu

26.08.2022 18:54
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu

Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu.

Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 17.00 suların Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 FL 253 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla 46 ABV 624 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç tarlaya savrulurken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu - Son Dakika
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