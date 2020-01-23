Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İsmet Beke (42) idaresindeki 07 MGA 23 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi baraj mevkisinde buzlanan yolda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Melahat (49) ve Oktay Artuç (47), Hüseyin Durusu (51) ve Şükran Beke (45) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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