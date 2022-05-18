Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız kurtarılamadı - Son Dakika
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Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız kurtarılamadı

18.05.2022 09:09
Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız kurtarılamadı

Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız hastanede öldü.

Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız hastanede öldü.

Malatya- Sivas kara yolu Sürür Mahallesi yakınlarında E.G. idaresindeki 44 ADJ 801 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Y'ye (19) çarptı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sıla Y. kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına götürüldü.

Sürücü E.G. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobilin çarptığı genç kız kurtarılamadı - Son Dakika
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