Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi - Son Dakika

MALATYA'da özel bir eğitim kurumu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan sürdürülen eğitim sürecinde kayıt ücretinin 3'te 2'lik kısmının velilere geri ödeneceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle eğitimin online devam etmesi kararınının ardından kentte özel bir ilköğretim okulu, bu süreçte öğrencilerin okula gelemedikleri için kayıt ücretinin 3'te 2'lik kısmının ödeneceğinin duyurusunu yaptı.