Malatya'da Sağlık Yatırımları Hızla İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Malatya'da Sağlık Yatırımları Hızla İlerliyor

Malatya\'da Sağlık Yatırımları Hızla İlerliyor
02.02.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da deprem sonrası 60'tan fazla sağlık yatırımı ile sağlık altyapısı güçlendiriliyor.

Malatya'da deprem sonrası sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya genelinde tamamlanan, yapımı süren ve ihale aşamasında bulunan 60'ın üzerinde sağlık yatırımının kentin sağlık altyapısını daha erişilebilir ve daha dirençli hale getirdiğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Sağlık İl Müdürü Cezmi Karaca'yı ziyaret ederek, kent genelinde yürütülen sağlık yatırımları ve hizmet süreçlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, deprem sonrası oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan yeni sağlık birimleri ile mevcut tesislerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ölmeztoprak, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) üzerinden yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerinin Malatya'nın sağlık direncini artırmada önemli rol üstlendiğini vurguladı.

10 yatırım hizmette, 23'ü yüzde 80-95 seviyesinde

Milletvekili Ölmeztoprak, Topsöğüt, Tecde, Bostanbaşı, Hasançelebi, Karakavak ve Fırat başta olmak üzere 10 sağlık yatırımının hizmete alındığını, Çavuşoğlu, Arapgir, Gelinciktepe, İkizce TOKİ ve Yeşilevler gibi birçok noktada yapımı süren 23 yatırımın büyük bölümünün yüzde 80-95 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını söyledi. Ayrıca Pütürge'de yapımı süren 50 yataklı Acil Durum Hastanesi ile il genelinde kurulan 112 Acil Sağlık İstasyonlarının, afetlere hazırlık ve acil müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Ölmeztoprak, Malatya genelinde sağlık alanında yürütülen çalışmaların yalnızca tamamlanan yatırımlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak hizmete alınan 10 yatırım ve yapımı süren 23 yatırımın yanı sıra, 6 yatırımın ihale aşamasında, 10 yatırımın proje aşamasında, 7 yatırımın arsa sürecinin devam ettiğini, özellikli sağlık tesislerini kapsayan 12 yatırımın da teklif aşamasında bulunduğunu ifade etti. Bu kapsamda Malatya'da tamamlanan, yapımı süren ve farklı planlama aşamalarında ilerleyen 60'ın üzerinde sağlık yatırımının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Bostanbaşı Mahallesi'nde hizmete açılan 1 No'lu ve 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezlerini de inceleyen Ölmeztoprak, merkezlerde toplam 9 aile hekiminin görev yapacağını belirtti. 2 No'lu ASM bünyesinde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile acil vakalara müdahale süresinin kısalacağını dile getirdi. Bu yatırımların özellikle nüfus yoğunluğu artan bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezini de ziyaret eden Ölmeztoprak, koruyucu sağlık hizmetlerinin sahadaki etkilerini yerinde inceledi. 2025 yılı boyunca Yeşilyurt SHM'lerinde 3 bin 508 diyetisyen, bin 118 psikolog, 946 fizyoterapi, 2 bin 549 ağız ve diş sağlığı, 29 bin 781 halk eğitimi faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade etti.

Emine Erdoğan'ın 'bağımsızlık yılı' vizyonu

Milletvekili Ölmeztoprak, Emine Erdoğan'ın 2026 yılını "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan etmesiyle ortaya koyduğu vizyonun, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen sigara bırakma, sağlıklı yaşam ve psikososyal destek çalışmalarıyla birebir örtüştüğünü ifade etti. Bu çalışmaların, toplumsal farkındalığı yerelden güçlendirdiğini söyledi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binaları gibi birçok projenin tamamlanmasıyla Malatya'nın bölgesel sağlık üssü olma yolunda önemli bir ivme kazanacağını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Malatya, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Sağlık Yatırımları Hızla İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Şırnak’ta çığ düştü 4 köy yolu ulaşıma kapandı Şırnak'ta çığ düştü! 4 köy yolu ulaşıma kapandı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:55
Fener taraftarı şokta Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 17:33:37. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Sağlık Yatırımları Hızla İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.