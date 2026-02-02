Malatya\'da Sağlık Yatırımları Hızla İlerliyor

Malatya'da deprem sonrası sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya genelinde tamamlanan, yapımı süren ve ihale aşamasında bulunan 60'ın üzerinde sağlık yatırımının kentin sağlık altyapısını daha erişilebilir ve daha dirençli hale getirdiğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Sağlık İl Müdürü Cezmi Karaca'yı ziyaret ederek, kent genelinde yürütülen sağlık yatırımları ve hizmet süreçlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, deprem sonrası oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan yeni sağlık birimleri ile mevcut tesislerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ölmeztoprak, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) üzerinden yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerinin Malatya'nın sağlık direncini artırmada önemli rol üstlendiğini vurguladı.

10 yatırım hizmette, 23'ü yüzde 80-95 seviyesinde

Milletvekili Ölmeztoprak, Topsöğüt, Tecde, Bostanbaşı, Hasançelebi, Karakavak ve Fırat başta olmak üzere 10 sağlık yatırımının hizmete alındığını, Çavuşoğlu, Arapgir, Gelinciktepe, İkizce TOKİ ve Yeşilevler gibi birçok noktada yapımı süren 23 yatırımın büyük bölümünün yüzde 80-95 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığını söyledi. Ayrıca Pütürge'de yapımı süren 50 yataklı Acil Durum Hastanesi ile il genelinde kurulan 112 Acil Sağlık İstasyonlarının, afetlere hazırlık ve acil müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Ölmeztoprak, Malatya genelinde sağlık alanında yürütülen çalışmaların yalnızca tamamlanan yatırımlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak hizmete alınan 10 yatırım ve yapımı süren 23 yatırımın yanı sıra, 6 yatırımın ihale aşamasında, 10 yatırımın proje aşamasında, 7 yatırımın arsa sürecinin devam ettiğini, özellikli sağlık tesislerini kapsayan 12 yatırımın da teklif aşamasında bulunduğunu ifade etti. Bu kapsamda Malatya'da tamamlanan, yapımı süren ve farklı planlama aşamalarında ilerleyen 60'ın üzerinde sağlık yatırımının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Bostanbaşı Mahallesi'nde hizmete açılan 1 No'lu ve 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezlerini de inceleyen Ölmeztoprak, merkezlerde toplam 9 aile hekiminin görev yapacağını belirtti. 2 No'lu ASM bünyesinde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile acil vakalara müdahale süresinin kısalacağını dile getirdi. Bu yatırımların özellikle nüfus yoğunluğu artan bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezini de ziyaret eden Ölmeztoprak, koruyucu sağlık hizmetlerinin sahadaki etkilerini yerinde inceledi. 2025 yılı boyunca Yeşilyurt SHM'lerinde 3 bin 508 diyetisyen, bin 118 psikolog, 946 fizyoterapi, 2 bin 549 ağız ve diş sağlığı, 29 bin 781 halk eğitimi faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade etti.

Emine Erdoğan'ın 'bağımsızlık yılı' vizyonu

Milletvekili Ölmeztoprak, Emine Erdoğan'ın 2026 yılını "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan etmesiyle ortaya koyduğu vizyonun, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen sigara bırakma, sağlıklı yaşam ve psikososyal destek çalışmalarıyla birebir örtüştüğünü ifade etti. Bu çalışmaların, toplumsal farkındalığı yerelden güçlendirdiğini söyledi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binaları gibi birçok projenin tamamlanmasıyla Malatya'nın bölgesel sağlık üssü olma yolunda önemli bir ivme kazanacağını kaydetti. - MALATYA