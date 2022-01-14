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Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon

14.01.2022 09:43

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyonMALATYA Malatya'da yasadışı yollarla silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon

MALATYA Malatya'da yasadışı yollarla silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, kılıç ve kama ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yasadışı yollarla silah ticareti yapıldığının belirlendiği adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kama, 1 adet kılıç ve 77 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye '5607 Sayılı Kanuna' Muhalefet yasal işlem yapıldı.

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Malatya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
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