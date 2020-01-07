Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.K. (30) ile F.K. (34) arasında Hurdacılar Sitesi içerisinde bulunan bir işyerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada Z.K. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda F.K. sağ bacağında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda F.K.'yı silahla yaralayan Z.K. olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
00:46 Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor - Son Dakika Haber
00:46 ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'ı terk etmiyoruz, İran ile savaş peşinde değiliz - Son Dakika Haber
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Son Dakika Haber
00:23 Gaziantep'te akıl almaz soygun - Son Dakika Haber
00:18 7 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:30 Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]