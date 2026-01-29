Malatya'da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve Battalgazi ilçesinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
Trafik ekipleri ise kentin muhtelif yerlerinde tedbirlerini artırarak sürücüleri uyardı.
Malatya'da Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
