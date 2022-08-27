Malatya'da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

27.08.2022 16:15
Malatya'da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 13 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 13 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bur çerçevede Malatya - Elazığ karayolu Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada 3 paket halinde toplam 13 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak; E. G. ve U. G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - MALATYA

YORUMLAR
500
Çorap içinde uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli yakalandı Çorap içinde uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli yakalandı Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 16:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement