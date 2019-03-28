Malatya'da Tır'ın Çarptığı Genç Öldü
1 saat önce
MALATYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpmasıyla ağır yaralanan ve ilk müdahalesi yoldan geçen bir doktor tarafından yapılan Mustafa Yaşar (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
MALATYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpmasıyla ağır yaralanan ve ilk müdahalesi yoldan geçen bir doktor tarafından yapılan Mustafa Yaşar
(20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Fahri Kayahan
Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar'a, Elazığ
yönüne ilerleyen U.E.'nin kullandığı 45 UB 3133 plakalı TIR çarptı. Ağır yaralanan Yaşar'ı görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen doktor, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yaşar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:06 Kaynak: DHA
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