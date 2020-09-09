Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Engin Doğan'ın kullandığı 44 LL 244 plakalı otomobil, Kale ilçesine bağlı İkizpınar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan K.K, S.Ç. ve Ö.A, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.