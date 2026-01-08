Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte 3 aylık fiziki takip sonucunda 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan aramalarda; 1340 sentetik hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu malzemelerine el koyan polis ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
