Malatya'da yaşlı kadın evde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da yaşlı kadın evde ölü bulundu - Son Dakika

Malatya'da yaşlı kadın evde ölü bulundu

19 dakika önce

Malatya'da yaşlı bir kadın eşi tarafından evde ölü bulundu.

Malatya'da yaşlı kadın evde ölü bulundu, System.String[]

Malatya'da yaşlı bir kadın eşi tarafından evde ölü bulundu.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailesiyle birlikte Güllüce Sokak'ta bir apartmanın 2'inci katında yaşayan Yeter Apo'yu (88) sabah saatlerinde yerde hareketsiz şekilde bulan eşi B.A. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yüz kısmında çeşitli morluklar tespit ettiği Yeter Apo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İfadesine başvurulan Yeter Apo'nun eşi B.A. gece 03.00 sularında uyuduğunu, sabah kalktığında eşini yerde hareketsiz bulduğunu belirtti. Yaşlı kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Malatya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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