Yerel

Malatya'da Yoğun Kar Nedeniyle Trafik Tedbirleri Alındı

19.01.2026 12:30
Malatya Valiliği, yoğun kar nedeniyle motosiklet ve motorlu araçların trafiğe çıkışını yasakladı.

(MALATYA) - Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada; motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği belirtilerek, bu araçların bugün il genelinde trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Alınan kararın sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak tedbirlerin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Pütürge yolu, Malatya-Darende yolu ile Malatya-Kayseri yolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yeterli sayıda personel ve ekibin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA

