Malatya'daki Deprem Davasında Duruşma Ertelendi

27.01.2026 14:03
Bulutlar Sitesi'ndeki ölüm ve yaralanmalarla ilgili davada bilirkişi raporu bekleniyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi'ne ilişkin davada, mahkeme beklenen bilirkişi raporunun dosyaya girmemesi nedeniyle duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Bulutlar Sitesi A ve B blokun 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Hasan Bulut, Abdulvahap Aktaşgil ve Hüseyin Şahin; statik projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Filiz Taş ve Basri Ardağ ile kamu görevlileri Mustafa Hakan Büker, Mustafa Bingöl ve Duran Özdemir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Abdulvahap Aktaşgil'in vefat ettiği bildirildi. Mahkeme heyeti, beklenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirterek duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: ANKA

