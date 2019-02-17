Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Yangın Son Anda Önlendi

Malatya'daki Yangın Son Anda Önlendi

1 saat önce

Malatya'da bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri son anda önledi.

Malatya'daki Yangın Son Anda Önlendi, System.String[]
Malatya'da bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri son anda önledi. Şans eseri can kaybının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Alacakapı Mahallesi Şehit Erdal Alpkılıç Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

Henüz hangi sebeple çıktığı öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına 3 araç ve 8 personel ile müdahale etti.

Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yangına merdivenli araç yardımı ile dışarıdan müdahale edilirken ekipler yangını balkon kısmında bastırarak eve ulaşmadan kontrol altına alındı.

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa
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