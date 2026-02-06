Malatya, Depremden Sonra Yeniden İnşa Ediliyor

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde kentte 121 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini söyleyerek "Kente toplam 35 milyar liralık bir altyapı yatırımını kazandırdık. Malatyamızın neredeyse tüm altyapısını yeniliyoruz. Aynı zamanda küresel ısınma nedeni ile bölgemizde yaşanan ciddi su sıkıntıları anlamında da çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla kentte yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatay'dan sonra depremden en çok etkilenen ikinci ilin Malatya olduğunu ifade eden Er, "TOKİ ve Emlak Konut marifetiyle 104 bin, yerinde dönüşümde ise 17 bin olmak üzere 121 bin bağımsız bölüm inşa edilerek hak sahiplerine teslim ediliyor" diye konuştu.

'35 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI YAPILDI'

Toplam 28 bin konutun inşa edildiği İkizce bölgesinde ilk etapta yaklaşık 200 bin nüfusun barınacağını ifade eden Er, "Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz. İnsanlarımızın sosyal hayatlarını daha güven içerisinde daha modern bir ortamda sağlamaları için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İleride ilçe olabileceğini ön gördüğümüz İkizce bölgesinde altyapıyı tamamlamış olduk. Aynı zamanda altyapı ve kanalizasyonun deşarjı için ise 2,5 milyar liralık kolektör hattı ve ileri biyolojik arıtma tesisi kurduk. Depremlerde altyapısı zarar gören ve yenilenme ihtiyacı hasıl olan kent merkezinde de buna benzer çalışmalarımız var. Malatya'nın merkezinde sıvı bir zemin var. Çarşı merkezi olarak adlandırılan bölgeye toplam 15 bin fore kazık çakıldı. Kent merkezindeki bu yeraltı sularını ve yağmur sularını deşarj ederek tarımsal sulamada kullanacağız. 20 milyar lirası TOKİ ve Emlak Konut, 15 milyar lirası ise MASKİ marifeti ile olmak üzere toplamda 35 milyar liralık bir alt yapı yatırımı kente kazandırdık. Malatya'mızın neredeyse tüm alt yapısını yeniliyoruz. Aynı zamanda küresel ısınma nedeni ile bölgemizde yaşanan ciddi su sıkıntıları anlamında da çalışmalarımız sürüyor. Alternatif su kaynakları doğrultusunda yaklaşık 3.5 milyar lira yatırım ile Fırat Havza'sında Malatya'mıza alternatif su kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SPOR KÖYÜ PROJEMİZ BÖLGENİN SPOR KALBİ OLACAK'

Gençlik ve spor yatırımları ile devam eden yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentimizde sosyal yatırımlarımızda yine bakanlıklarımız ile devam ediyor. Gençlik Spor Bakanlığımızla yaptığımız projelerle 5 tane çok büyük spor kompleksi inşa ediyoruz. 350 dönüm arazi içerisinde bir spor köyü projemiz var ve burası sadece Malatya'nın da değil bölgenin spor kalbi olacak. Yine bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanesi ile birlikte arıtma tesisini de şehrimize kazandırıyoruz. Yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile eskisinden daha güzel, yaşanabilir, modern ve güçlü bir Malatya inşa ediliyor. Malatya artık rahatladı ve bu projelerle toparlandığını hepimiz görüyoruz. Deprem dolayısı ile kentten göç veren Malatyalıları yeniden şehrimize davet ediyoruz. Yapılan çalışmalarda emeği geçen başta liderimiz cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Depremin 3'üncü yıl dönümü vesilesi ile bir kez daha hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum."