Malatya İçin Güvenlik ve Destek Görüşmesi

10.01.2026 15:21
Ölmeztoprak ve Yerlikaya, Malatya'nın güvenlik ve afet sonrası desteklerini ele aldı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile TBMM'de gerçekleştirdiği görüşmede Malatya'nın güvenlik talepleri, afet sonrası destekler ve devam eden yatırımları ele aldı. Görüşmede kira desteklerinin anahtar teslimine kadar süreceği netleşirken, kent genelinde güvenliği güçlendirecek yeni kamera sistemleri ve projeler de gündeme alındı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirerek, Malatya'ya ilişkin öncelikli konuları değerlendirdi.

"Önceliğimiz Malatya'mızın huzuru"

Malatya'da yürütülen çalışmaların mevcut durumunu ve sahadan gelen ihtiyaçları Bakan Yerlikaya'ya aktardıklarını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Güvenlik ve huzuru esas alan yaklaşım çerçevesinde Malatya'mızda yapılan çalışmaları ve önümüzdeki dönemin önceliklerini kapsamlı biçimde ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Kira destekleri anahtar teslimine kadar sürecek"

Asrın Afeti sonrası AFAD destekleri kapsamında sağlanan kira yardımlarının da gündeme geldiği görüşmede, kira desteklerinin kalıcı konutların anahtar teslimine kadar kesintisiz devam edeceği teyit edildi. Afet sonrası sürecin her aşamasında vatandaşların yanında olunmaya devam edileceği vurgulandı.

Özel harekat ve çevik kuvvet binaları

Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci kapsamında, Malatya'daki Özel Harekat ve Çevik Kuvvet birimlerine ait hizmet binalarının durumu da görüşmede ele alındı. Bu yapıların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yatırım ve planlama programları çerçevesinde ilerleyişi değerlendirildi.

Ramazan'da Malatya buluşması

Milletvekili Ölmeztoprak, Ramazan ayı dolayısıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Malatya'ya davet ettiklerini belirterek, "Bakanımız, Ramazan ayında Malatya'mıza gelerek hemşerilerimizle iftar sofrasında buluşmayı memnuniyetle kabul ettiler" dedi. İftar programının Bölge Özel Harekat Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacağını belirtti.

Malatya için ay-yıldızlı sembol çalışması

Görüşmede, Malatya'nın panoramik bir noktasında hayata geçirilmesi planlanan, şanlı ay-yıldızımızı ve mukaddes al bayrağımızı merkeze alan nitelikli bir sembol alan oluşturulmasına yönelik fikir çalışması da ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, "Şehrimizin siluetine değer katması öngörülen bu anlamlı çalışmanın; Malatya'mızın köklü tarihini, milli duruşunu ve al bayrakla bütünleşen şanlı kimliğini güçlü biçimde yansıtacak kalıcı bir eser olmasını hedefliyoruz" dedi.

MOBESE kameraları için talimat

Malatya'nın güvenli şehir vizyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyulan noktalara MOBESE güvenlik kameralarının kurulması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gerekli talimatları verdiğini belirtti. Milletvekili Ölmeztoprak, ele alınan tüm başlıkların Malatya'nın huzurunu, güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını güçlendirdiğini vurgulayan Ölmeztoprak, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere bakanlık yetkililerine Malatya'ya gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

