Malatya Milletvekili Ölmeztoprak'tan Güçlü Türkiye Vurgusu

10.01.2026 09:18
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin güçlü bir vizyonla ilerlediğini vurguladı. Yangınlar ve kar yağışı gibi zorluklarla başa çıkma konusunda sahadaki koordinasyonun önemine değinen Ölmeztoprak, Malatya'daki rezerv alan çalışmalarının sürdüğünü ve kamu personeli ile vatandaşların dayanışma içinde hareket ettiğini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TBMM'deki AK Parti Grup toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin güçlü vizyonla yoluna devam ettiğini vurguladı. Genel Kurul çalışmaları, Malatya'daki rezerv alan süreci, yaşanan yangınlar ve kar yağışıyla ilgili gelişmelere değinen Ölmeztoprak, sahayla güçlü temasın sürdüğünü belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Güçlü Türkiye hedefi ortak bir irade meselesidir"

Ölmeztoprak, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir" diyerek, güçlü devlet ve güçlü toplum anlayışının altını çizdi. Ölmeztoprak, "Büyük ve Güçlü Türkiye hedefi aziz milletimizle kurulan sarsılmaz bağ, sağlam bir vizyon ve güçlü bir siyasi irade ile mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii ve dış politikada kararlı adımlar

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde önemli hamleler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ölmeztoprak, bu adımların bağımsız ve etkin dış politika anlayışıyla birleştiğini söyledi. Türkiye'nin artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte sözü dinlenen bir aktör olduğuna işaret eden Ölmeztoprak, "Barışın olduğu yerde refahın, güvenliğin olduğu yerde umudun filizleneceğine inanıyoruz" dedi.

Genel kurul gündemi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 214 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne de değinen Ölmeztoprak, düzenlemenin temel amacının trafik kazalarını azaltmak ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirtti. Genel Kurul çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran Ölmeztoprak, yasama faaliyetleriyle birlikte sahadan kopmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Malatya'daki yangın: "İlk andan itibaren sürecin takipçisiyiz"

Malatya merkez rezerv alanı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana gelen yangına da değinen Ölmeztoprak, etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın hemen ardından ilgili kurumlar ve mahalle muhtarlarıyla temas kurulduğunu belirten Ölmeztoprak, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Rezerv alanlar ve konut çalışmaları

Malatya genelinde yaklaşık 68 rezerv alanda yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, TOKİ eliyle sürdürülen projelerin şehrin yeniden inşa, imar ve ihya sürecinde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Bu sürecin en büyük gücünün sahada emek veren işçiler olduğunu dile getirdi.

"Birlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür"

Ölmeztoprak, kar yağışı süreci ile yaşanan yangın hadiseleri boyunca sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Malatya'da muhtarlar, kamu personeli, saha çalışanları ve vatandaşların koordinasyon içinde hareket ettiğini vurguladı. Bu süreçte kurulan güçlü iletişim ve iş birliğinin, günlük hayatın aksamadan sürdürülmesinde ve olumsuzlukların en aza indirilmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Koordinasyon ve dayanışmanın Malatya'nın en güçlü yönü olduğuna dikkat çeken Ölmeztoprak, "Kar yağışı ve zorluklar süresince sağduyuyla hareket eden hemşerilerimizden, fedakarca görev yapan kamu personelimize, mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızdan sahada emek veren kardeşlerimize kadar herkesin ortaya koyduğu ortak sorumluluk bilinci, şehrimizin en büyük gücüdür" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

