Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Malatya Nicer Hotel Voleybol, sahasında Elazığ Belediyespor Voleybol'a 3-1 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Hakemler Fatih Yayla ve Ali Uçar yönetti.
Karşılaşmada Elazığ Belediyespor Voleybol, ilk sette 25-23'lük skorla 0-1 öne geçti. İkinci seti 25-20'lik skorla kazanan Malatya Nicer Hotel Voleybol, skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 25-27, dördüncü seti 18-25 alan Elazığ Belediyespor Voleybol maçı 3-1 kazandı. ??
Son Dakika › Güncel › Malatya Nicer Hotel, Elazığ'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.