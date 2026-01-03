Malatya Nicer Hotel, Elazığ'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya Nicer Hotel, Elazığ'a 3-1 Yenildi

Malatya Nicer Hotel, Elazığ\'a 3-1 Yenildi
03.01.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Nicer Hotel Voleybol, sahasında Elazığ Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Malatya Nicer Hotel Voleybol, sahasında Elazığ Belediyespor Voleybol'a 3-1 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Hakemler Fatih Yayla ve Ali Uçar yönetti.

Karşılaşmada Elazığ Belediyespor Voleybol, ilk sette 25-23'lük skorla 0-1 öne geçti. İkinci seti 25-20'lik skorla kazanan Malatya Nicer Hotel Voleybol, skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-27, dördüncü seti 18-25 alan Elazığ Belediyespor Voleybol maçı 3-1 kazandı. ??

Kaynak: AA

Elazığ Belediyespor, Yerel Haberler, Voleybol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Nicer Hotel, Elazığ'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:15:00. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya Nicer Hotel, Elazığ'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.