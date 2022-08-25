Yeni gelinin batıl inancı 500 yıllık meşe ağacını yaktı - Son Dakika
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Yeni gelinin batıl inancı 500 yıllık meşe ağacını yaktı

25.08.2022 11:03

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 'dilek tutmak' amacıyla yaktığı mumu 500 yıllık meşe ağacına bırakan yeni gelin asırlık ağacı yaktı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 'dilek tutmak' amacıyla yaktığı mumu 500 yıllık meşe ağacına bırakan yeni gelin asırlık ağacı yaktı. Mahalle sakinlerinin dört dal adını verdikleri bir bölümü yanarak tahrip olan ağaç için koruma talep ediliyor.

Arapgir ilçesine bağlı Ulaçlı Mahallesi'nde bulunan bölge sakinlerinin 'dört dal' adını verdikleri yaklaşık 500 yıllık meşe ağacının bir bölümü çıkan yangın nedeniyle tahrip oldu. Ulaçlı Mahallesi'ne gelin gelen yeni evli bir kadın tarafından 'dilek tutmak' amacıyla bırakılan mumun yangına neden olduğu ileri sürülürken, yangın sonucu tahrip olan asırlık ağacın koruma altına alınması isteniyor.

" ZİYARET DİYE AĞACA MUM YAKIP BIRAKMIŞ"

Mahallerine gelin gelen yeni evli bir kadının asırlık meşe ağacını ziyaret sanıp yaktığı mumu ağaca bırakması sonucu çıkan yangında ağacın bir bölümünün tahrip olduğunu aktaran Ulaçlı Mahalle Muhtarı Vahap Tavlak, "Bölgemizde dört dal adını verdiğimiz yaklaşık 450 -500 yıllık bir ağacımız var. Ağacın bir dalı geçen yıl çıkan bir yangından dolayı bir parçası tahrip oldu. Ağacın yok olmasını istemiyoruz. Yetkililerin ağacı koruma altına almasını istiyoruz" dedi.

"BU TARİHİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Vahap Tavlak'ın asırlık ağaç ile ilgili anlattıklarını teyit eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Koç ise tarihi meşe ağacının bir gövdesinin çıkan yangın nedeniyle yanarak devrildiğini ifade ederek, ağacın koruma altına alınmasını istediklerini söyledi.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen/İHA)

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Kaynak: İHA

Malatya, Arapgir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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