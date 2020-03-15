Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder Açıklaması - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Depremzedeler için ilçe merkezine 500 konut yapılacak" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Toptaş Mahallesi'nde mahalle halkı ile bir araya geldi. Güder, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin katılımı ile yapılan toplantıda mahalle halkına ilçeye yapılan ve yapılacak yatırımları anlatılırken, mahallenin de sorunları dinledi.



Seçildiği günden itibaren düzenli olarak mahallelerde toplantılar düzenlediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Amacımız, bölgemize daha fazla hizmeti getirebilmek ve vatandaşı bu hizmetle buluşturmaktır. Eski Malatya'nın sit alanı olması, tarihi eserlerin Battalgazi'de olması buradaki çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Arkadaşlarımız özellikle Eski Malatya bölgesinde imar sorununa çalışıyorlar. Amacımız bu mahallelerde yaşanan konut sorununu çözmektir. Malum Turgut Özal Üniversitesi'nin de hizmete girmesi ile bu bölgenin konut ihtiyacı her geçen gün artıyor"ifadelerini kullandı.



Güder, "24 Ocak depreminden sonra bu bölgede ağır hasarlı ve yıkılmış olan binaların yerine 500 konut inşa edilecek. Bu konutlar, yatılı bölge okulumuzun yakınındaki alanına yapılacak. Ümit ediyorum temeli en kısa zamanda atılacaktır. Amacımız eski Malatya'yı daha güzel, yaşanabilir, arzulanan bir merkez haline getirmektir. Büyükşehir olmadan önce burası ilçe merkeziydi, büyükşehir olması ile birlikte 30 bin nüfustan 300 bin nüfusa sahip bir ilçe olduk. Merkez buradan alındı diye biz buradaki merkezden ayrılmadık. Deprem öncesinde eski belediye binamızı yıktık, inşallah kısa süre içerisinde kaymakamlık binamızı da yıkacağız. Çünkü o bina da depreme dayanıksız bir bina. O binaların olduğu yerleri komple bir alana dönüştürmek istiyoruz. Çünkü eski Malatya'da tarihimiz, kültürel mirasımız var. Ulu Cami, konaklar, Kervansaray. Buralar insanımızın yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar. Devlet olarak insanların geldiklerinde rahat ettiği alanları oluşturmamız gerekiyor. Biz Eski Malatya'yı insanımızın rahat edebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği bir mekana dönüştürmek arzusundayız. Bunun için de çaba, gayret sarf ediyoruz. Toptaş Mahallemizdeki sorunları muhtarımız bizlere aktardı, biz de bu sorunları çözmek için gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.



"Eski Malatya'daki PTT binası kütüphane olacak"



Eski Malatya'ya kütüphane yapılacağının müjdesini veren Güder, "Eski Malatya'da kütüphanemiz yıkıldı. Merkezde PTT binamız var orayı belediyemize tahsis ederek öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılama adına çalışma yürütüyoruz. En güzel şekilde, vatandaşın memnuniyeti ile görev süremizi doldurmak istiyoruz. Belediye sizin belediyeniz. Vatandaşımız her zaman kalıcı, biz görev sürecinde orada görevliyiz. Biz bu anlayışla hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Başkanımız ortak akıl ile ilçeyi yönetiyor"



Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "AK Parti hizmet partisidir. Millete hizmet yolunda adım adım ilerliyoruz. Sizlerle iç içe sizlerin çizdiği istikamet doğrultusunda yol alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugünde milletin içerisinde olmaya devam edeceğiz. Birileri yapılan hizmetleri küçümseyebilirler ya da şahıslar üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışabilir ama milletimiz yapılanları görüyor. Allah Başkanımızdan da razı olsun. Belediye Başkanımız Osman Güder başkan olduktan sonra millet ile iç içe hem belediyemizi yönetiyor, hem de milletimizin dertleriyle dertlenerek çözüm noktasında gayret gösteriyor. Gerçekten de Battalgazi Malatya'nın kadim ilçelerinden bir tanesidir. Bizim için de Malatya için de Eski Malatya önemlidir. Çünkü tarihimiz burada yatıyor. Buradaki tarihi eserler geçmişle bağımızı kurmamamızı sağlarken, turizm anlamında da önemli eserlerimiz mevcut. Başkanımız göreve geldikten sona özellikle Battalgazi merkezdeki meydan düzenlemesi ve buna ilişkin oradaki eski yapıların yıkılması depremde zararın en aza indirilmesi noktasında önemli bir parametre oluşturdu. Projeye de baktığımız zaman gerçekten o düzenlemenin hayata geçmesi ile beraber Kervansaray ile meydanın birleştiğini göreceksiniz. Yine geniş bir meydanda insanımızın buluşma ve rahat hareket etme imkanını sağlamış olacak. İnşallah baraja doğru düzenlemelerin yapılması, baraj yolunun açılmasıyla da Battalgazi'ni hem tarımsal anlamda hem de turizmin bir bütün halinde harekete geçmesi ile güzel işlerin olacağını hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.



Seçim sonrasında milletvekilleri ile sürekli sahada oldukların altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de yaptığı konuşmada, "Biz seçimlerden sonra vekillerimiz ile birlikte sahadayız. Toptaş Mahallesi ve Battalgazi ilçesinin geneli AK Parti kuruluğu günden bu yana yüzde 70'lerin üzerinde bizlere destek verdiler. Son seçimde de yüzde 79 oranında Toptaş Mahallesi bize destek verdi" dedi.



Toptaş Mahalle Muhtarı Mehmet Pekşen de evlerine konuk olan ve sorunları dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Güder ile Milletvekili Tüfenkci'ye teşekkür ederek, "Mahallemizin sorunları vardı ama deprem dolayısıyla başkanımıza iletememiştik. Bizler onlara gitmeyi planlarken onlar bize geldiler, sorunlarımızı dinlediler. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA