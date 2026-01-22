Malatya-Sivas Yoluna Kar Engeli

Malatya- Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçe merkezi ile Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki 1750 rakımlı Aptalboğan geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ile Kangal arası araç trafiğine kapatıldı.