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Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası

26.08.2021 16:15
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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 39 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Jumbo kayısıKg39,00

39,00
2 No'lu şekerpare kayısıKg35,11

35,11
Gün kurusuKg32,01

32,01
Kuru kayısıKg28,66

31,98
Natürel kuru kayısıKg16,20

16,20
Gün kurusu kesmelikKg14,00

14,00
Kesmelik kuru kayısıKg27,50

27,50
1 No'lu şekerpare kayısıKg32,00

40,00
Yaş kayısıKg10,50

10,50

Malatya, Ticaret, Jumbo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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