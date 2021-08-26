Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 39,00 39,00 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 35,11 35,11 Gün kurusu Kg 32,01 32,01 Kuru kayısı Kg 28,66 31,98 Natürel kuru kayısı Kg 16,20 16,20 Gün kurusu kesmelik Kg 14,00 14,00 Kesmelik kuru kayısı Kg 27,50 27,50 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 32,00 40,00 Yaş kayısı Kg 10,50 10,50

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