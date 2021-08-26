Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|39,00
|39,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|35,11
|35,11
|Gün kurusu
|Kg
|32,01
|32,01
|Kuru kayısı
|Kg
|28,66
|31,98
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|16,20
|16,20
|Gün kurusu kesmelik
|Kg
|14,00
|14,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|27,50
|27,50
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|32,00
|40,00
|Yaş kayısı
|Kg
|10,50
|10,50
Kaynak: AA
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