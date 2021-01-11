Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

11.01.2021 17:37
Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası (MTB), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ile Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz tarafından imzalandı.

Törende konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen bir dönemin yaşandığını belirterek, bu süreçte reel sektörün ayakta kalabilmesi adına kamu bankalarının desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Halk Bankası'nın salgının ilk günlerinden bu yana etkin bir rol oynayarak tüm finansal imkanlarını KOBİ'lerin hizmetine sunduğunu belirten Özcan, "Tedarik zincirinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkların firmaların faaliyetlerini olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla hayata geçirilen 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi' de önemli bir adım oldu. Projenin sunduğu imkanlarla alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışı düzenlenirken, tedarik zincirinde tüm ticari işlemlerin güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Özcan, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan Malatya Ticaret Borsası üyelerinin Halk Bankası tarafından belirlenecek limitler dahilinde yararlanabileceği kaydederek, "Firmalarımız vade avantajıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretine devam edebilecek. Protokolün tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz ise anlaşmanın iş dünyasına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Protokolün imza törenine Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Halk Bankası Ticari ve KOBİ Pazarlama Müdürü Ahmet Turan Başer ve Çevreyolu Şube Müdürü Ahmet Turan Akgüneş katıldı. - MALATYA

Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı
Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Halk Bankası, Kredi Kartı, Malatya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası 2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu
Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz         
18:40
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti         
17:49
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu         
17:29
Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım         
17:10
Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı         
16:52
WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil         
16:29
Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı         
16:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı         
15:37
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 18:47:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Ticaret Borsası ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei