Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı - Son Dakika

Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı

26.04.2021 16:04
Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı, System.String[]

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin organizasyonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kısıtlama nedeniyle evde geçirmek zorunda kalan öğrenciler bugün okullarında ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin organizasyonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kısıtlama nedeniyle evde geçirmek zorunda kalan öğrenciler bugün okullarında ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yılda korona virüs salgını nedeniyle kutlanamadı. Kısmi kapanma tedbirleri nedeniyle 23 Nisan günü sokağa çıkamayan öğrencileri okullarında ziyaret eden Maalatyaspor Taraftaralar Derneği öğrencilere hediyeler dağıttı.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İnönü Üniversitesi, Malatya Ticaret Borsası ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeylerinin katkıda bulunduğu organizasyona Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Karataş ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya katıldı.

Şehit Selahattin Karakaş Anaokulu ve Orduzu Elmasuyu Ortaokulları ziyaret edilerek öğrencilerle tek tek sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Kanbay ve beraberindekiler, LGS sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneğinin hediyelerini dağıtan Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay öğrencilere tuttukları takımları da sorarak "Doğduğunuz, büyüdüğünüz şehrin takımını tutun. Bizim takımımız Malatyaspor. Malatya'mızın değerlerine sahip çıkacağız. Böylelikle hayata bakış açınız daha güçlü olur, vatan için millet için mücadele duygularınız kabarır. Hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Geleceğimiz sizlere emanet. Bizlerde sizlere daha iyi bir gelecek sunmak adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ise, öğrencilere her fırsatta destek olan ve iyi bir geleceğe sahip olmaları için mücadele eden Milli Eğitim Müdürü Kanbay'a teşekkür ederek, "Kendisi iyi birde Malatyasporludur. Kendisiyle her oturmamızda okullarla ilgi projelerde ve gençlere yönelik projelere destek vereceğini belirtmesi bizleri onure etmiştir. Biz Taraftar Derneğimizin amacında belirttiğimiz gibi 'Gelecek nesillere Malatyasporluluk olgusunu' yansıtmakta bizlere destek olan müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Asla pes etmesinler, kendilerine olan güveni kaybetmesinler" diye konuştu. - MALATYA

Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı
Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı
Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı

milli eğitim bakanlığı, Ulusal Egemenlik, Malatyaspor, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu         
17:51
İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın         
17:25
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 21:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatyasporlu taraftarlar çocukların bayramını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei