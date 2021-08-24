Malazgirt'teki "950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Malazgirt öğrenci yurdu konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumun son oturumuna, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlık yaptı.

Rektör Polat, yaptığı konuşmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığını yürüttüğü "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi"nde yer alan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Düzenledikleri sempozyumun Muş ve Malazgirt için çok önemli olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"İki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamızın bir sözü vardı. 'Biz bugün buraya helalleşmeye geldik' derdi. Bizler de bu vatan toprağı ile Sultan Alparslan'ın torunlarıyla helalleşmeye geldik. Burada yaşayan insanlar Sultan Alparslan'ın evlatlarıdır. Ben Sultan Alparslan'ın adını taşıyan bir üniversitenin rektörü olmaktan gurur duyuruyorum. Yurt içi ve yurt dışından bir çok akademisyen Malazgirt ilçesinde Sultan Alparslan'ı anlattı. Çok güzel ve verimli bir sempozyum oldu."

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de sempozyuma katılan akademisyenlere teşekkür ederek, "3 oturumda biten sempozyumdaki tüm bilgileri tekrar okuyacağım. Sempozyum sayesinde ufuk açıcı bir bilgiye sahip olduk. İlçemiz adına güzel bir sempozyum oldu." dedi.

Sempozyum, Rektör Polat'ın akademisyenlere teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.