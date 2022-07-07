Malezya Başbakanı Yakub, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Türkiye ve Malezya arasında çok büyük bir ticaret potansiyeli olduğunu belirterek "Her iki ülke de şu anda yatırım, hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanları kapsayan Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişletmenin son aşamalarındadır." dedi.

Malezya Başbakanı Yakub ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya -Türkiye iş birliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Yakub, "Bunun nedeni iş birliğinin kapsamının, ekonomi, eğitim, gıda güvenliği, turizm, İslami bankacılık ve savunma sanayisi gibi çeşitli sektörleri kapsayacak şekilde genişlemesidir. Bu iş birliği karşılıklı yarar içinde geliştirilmeye devam edilecektir." dedi.

Yakub, Erdoğan ile Malezya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin, güçlendirilmesinin gereğini derinlemesine konuştuklarını ve Kovid-19 salgınının bir sonucu olarak gıda krizinin şiddetlendiği konusunda hemfikir olduklarını aktararak şunları söyledi:

"Bu bağlamda Malezya ve Türkiye gıda tedarik zincirinin her zaman yeterli ve istikrarlı olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı kabul etti. Bu konuyu ele almak için acil önlemler olarak Malezya ve Türkiye, gıda ürünlerinin ticaretini artıracak, bilgi ve deneyim içeren iş birlikleri kurmaya devam edecek. Aynı zamanda Malezya ve Türkiye gıda üretim kapasitesini artırmak ve gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini istikrarlı bir seviyede tutmak için gıda sektöründe araştırma ve geliştirmeyi güçlendirecektir."

"Malezya ve Türkiye ticaret açısından çok büyük bir potansiyele sahip"

Yakub, Malezya ve Türkiye stratejik iş birliğinin, uluslararası toplumun, küresel gıda tedarik zincirinin zeminini inşa etmesi çabasını destekleme konusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Yakub, "Malezya ve Türkiye ticaret açısından çok büyük bir potansiyele sahip." dedi.

Yakub, Erdoğan ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaretin dengelenmesi konusunda Malezya'nın, sadece büyük bir ticaret ortağı olarak değil aynı zamanda Asya ticaretinin merkezi olarak potansiyelini ele aldıklarını söyledi.

Yakub şöyle devam etti:

"Her iki ülke de şu anda yatırım, hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanları kapsayan Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamını genişletmenin son aşamalarındadır. Yatırım açısından Türk yatırımcıların Malezya'ya olan güvenini takdir ediyorum. Ayrıca STA genişlemesinin daha fazla ikili yatırım fırsatı yaratacağından eminim."

"Türkiye ticaretin yanı sıra ulaştırma sektöründe de palmiye yağı kullanabilir"

İstanbul'da yatırım ve iş birliğini geliştirmek için iki ülkenin kilit sektörlerinden temsilcilerle bir araya geldiğini belirten Yakub, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye hükümetine, Malezya'nın Türkiye'deki işlerini ve yatırımlarını kolaylaştırdığı ve koruduğu için teşekkür ederim." diye konuştu.

Yakub, Malezyalı bir şirket tarafından işletilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Türkiye ve Malezya'nın ekonomik iş birliğini geliştirme noktasında kararlılığını gösteren bir mihenk taşı olduğunu kaydederek "Türkiye ticaretin yanı sıra ulaştırma sektöründe de palmiye yağı kullanabilir. Bu, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması politikasına destek olacaktır. Malezya, biyodizel olarak palmiye yağı kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'la görüşmede İslami bankacılık konusunun da gündeme geldiğini anlatan Yakub, Türkiye üniversitelerinden alınan eğitimlerin tanınmasıyla ilgili akreditasyon sorununun çözüldüğüne de vurgu yaparak "Bu kesinlikle yükseköğretim sektöründe ilişkileri geliştiren olumlu bir gelişmedir. Bu haber, Malezyalı öğrencilerin de beklediği bir haberdir." dedi.

Yakub, Türkiye ziyareti kapsamında savunma sanayisi şirketleriyle de görüştüğünü ifade ederek iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Filistin meselesi gibi uluslararası konuların da masaya yatırıldığını vurgulayan Yakub, Türkiye ve Malezya'nın bağımsız ve egemen bir Filistin'i hayata geçirmek için çabalarını koordine etmeye devam edeceğini belirtti.