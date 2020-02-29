Malezya'da 114 milletvekilinden Muhyiddin Yasin'in Başbakanlığına itiraz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'da 114 milletvekilinden Muhyiddin Yasin'in Başbakanlığına itiraz - Son Dakika

Malezya'da 114 milletvekilinden Muhyiddin Yasin'in Başbakanlığına itiraz

6 saat önce

KUALA Malezya'da yaşanan siyasi kriz sonrası Malezya Kralı'nın 5 partinin desteğini alan eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'i Başbakanlığa ataması üzerine, 114 milletvekili, geçici Başbakan Mahathir Muhammed'e destek için imza topladı.

Malezya'da 114 milletvekilinden Muhyiddin Yasin'in Başbakanlığına itiraz, System.String[]

KUALA Malezya'da yaşanan siyasi kriz sonrası Malezya Kralı'nın 5 partinin desteğini alan eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'i Başbakanlığa ataması üzerine, 114 milletvekili, geçici Başbakan Mahathir Muhammed'e destek için imza topladı.

Başkent Kuala Lumpur'da toplanan ve aralarında Mahathir'in de bulunduğu bir grup milletvekili, Mahathir'in başbakanlığı için 114 imza topladıklarını belirterek, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile görüşme talep etti.

Halkın Adaleti Partisi (PKR) Başkanı Enver İbrahim, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 114 milletvekilinin Mahathir'in başbakanlığına destek için resmi beyanname imzaladığının altını çizerek, "Daha fazla kişi de katılacak." dedi.

Enver'in açıklamasından saatler sonra Mahathir, başbakanlığını destekleyen 7 partiden toplam 114 milletvekilinin tam listesini sosyal medya hesaplarında yayımladı. Mahathir, Mecliste hükümet kuracak çoğunluğa sahip olduğuna dair Sultan Abdullah'a açıklama mektubu yolladığını vurgulayarak, "Sultanımızın mektubumu kabul edeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Başbakan olarak atanan Muhyiddin Yasin, Sultan Abdullah tarafından bu makama uygun görüldüğü için Allah'a şükrettiğini dile getirerek, "Halkımızın bugün kraliyet sarayı tarafından yapılan açıklamaları kabul etmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahathir ve beraberindeki milletvekillerinin itirazına dair konuşmayan Muhyiddin, kendisini aday gösteren ve destekleyen partilere teşekkürlerini sundu.

Muhyiddin Yasin güven oyu alamayabilir

23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi'nin (PAS) Mahathir Muhammed önderliğinde yeni iktidar koalisyonu kurma teşebbüsü ve ertesi gün Mahathir'in Başbakanlıktan istifası üzerine hükümet krizinin oluştuğu Malezya'da siyasi gerilim hala sürüyor.

Son bir haftada ülkedeki iktidar ve muhalefet partileri sıklıkla saf değiştirirken, en son Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin ile Mahathir, başbakanlık yarışında karşı karşıya geldi.

Muhyiddin'in Mecliste hükümet kurmak için gerekli 112 milletvekili desteğini almadan Sultan Abdullah tarafından Başbakan atanması ise Mahathir'i destekleyen partilerin tepkisini çekti.

Malezya basınında konuya dair yer alan bazı haberlerde, Mahathir'e 114 milletvekilinin destek vermesinin ardından Sultan Abdullah'ın söz konusu kararından geri adım atabileceği belirtildi.

Bazı haberlerde ise Muhyiddin'in Başbakan olarak atanma kararının geri çekilemeyeceği fakat 8 Mart'ta yapılacak parlamento oturumunda Mahathir'i destekleyen milletvekillerinin Muhyiddin'e güvensizlik oyu için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Muhyiddin'in güven oyu alamaması durumunda Mecliste çoğunluk sahibi partiler, kendi başbakan adayını belirleyip yeni hükümet kurma imkanına sahip olacak.

Süleyman Soylu, Milletvekili, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 02:24:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya'da 114 milletvekilinden Muhyiddin Yasin'in Başbakanlığına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]