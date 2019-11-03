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Malezya'da kazanan Vinales

7 saat önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Malezya Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

Malezya'da kazanan Vinales, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Malezya Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 18. ayağı, Malezya'nın Sepang kentiyle aynı adı taşıyan 5,5 kilometrelik pistte 20 tur üzerinden yapıldı.

Mücadeleye ikinci sıradan başlayan Maverick Vinales, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 7. MotoGP zaferine ulaştı.

Şampiyonluğu garantileyen Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, 11. cepten kalktığı yarışı, liderin 3 saniye arkasında ikinci tamamladı.

Bitiş çizgisini Vinales'ten 5.6 saniye sonra geçen Ducati takımından Andrea Dovizioso ise üçüncü oldu.

Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si 17 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı


1. Marc Marquez (İspanya): 395 puan


2. Andrea Dovizioso (İtalya): 256


3. Maverick Vinales (İspanya): 201

4. Alex Rins (İspanya): 194


5. Danilo Petrucci (İtalya): 176

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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