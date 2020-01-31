Malezya'da sivil toplum kuruluşları Trump'ın sözde barış planını protesto etti - Son Dakika

KUALA Malezya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını reddettiklerini açıkladı.

Başkent Kuala Lumpur'da ortak basın toplantısı düzenleyen 34 ayrı kuruluşun temsilcisi, söz konusu teklifin "barış planı" olarak adlandırılmasına karşı çıktı.

STK'lerin ortak basın açıklamasını okuyan Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, sözde Orta Doğu barış planının, Filistin'in haklarına yönelik ihlallerin şimdiye kadarki en vahimi olduğunu belirterek, "Bu plan Filistinliler için hiçbir açıdan barış öngörmemektedir. Söz konusu teklifte Filistinliler için hazır olan şey nedir? Çok basit olarak bu plan, Filistinlilerin bir asırdır süren meşru mücadelesinden, vatanlarına dönme ve egemenlik hakkından vazgeçip unutulmasını ve hafızalardan silinmesini hedeflemektedir." dedi.

MAPIM Başkanı, sözde barış planına destek veren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeleri de eleştirerek, "Trump, ekonomik yemini kullanarak bu ülkeleri ikna etmeyi başarmıştır. Filistinlilerin tartışılamaz haklarını savunmak yerine, bu ülkeler, ABD ve İsrail'in Filistinlilerin haklarını daha fazla yok etmeye yönelik politikalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

BM, İİT ve Arap Ligi'ne çağrı

Uluslararası camiaya da seslenen Mohd Azmi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acilen toplanıp bu planı kınayan bir karara imza atması, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin de harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Basın toplantısının ardından kuruluş temsilcileri, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı metnini kağıt imha makinesine atarak yok etti.

Cuma namazı sonrası aynı kuruluş temsilcileri, Kuala Lumpur'daki ABD Büyükelçiliği binasına yürüyerek sözde barış planına tepkilerini dile getirdi.

Tekbir ve sloganlarla Filistin halkına destek veren protestocular, söz konusu teklifi imzalayan ABD ve İsrail ile bu plana destek veren Arap ülkelerini kınadı.

Mohd Azmi'nin başında bulunduğu heyet, daha sonra, ABD Başkanı Trump'a hitaben kuruluşların ortak yazdığı protesto mektubunu Büyükelçiliğe iletti.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Mohd Azmi, protesto mektubunda Trump'ın ilan ettiği şeyin barış değil savaş planı olduğunu yazdıklarını vurgulayarak "(Yüzyılın Anlaşması) olarak adlandırılan bu rezaletin ancak 'Yüzyılın Adaletsizliği' olabileceğini, planı ABD hükümetinin değil İsrail'in dizayn ettiğini Trump'a ilettik." diye konuştu.

"Gayrimüslimler de bu plana tepki göstermeli"

Mohd Azmi, "Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatmak, Filistinlilere insani yardımı durdurmak ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımanın barış getirmekle hiçbir alakası yoktur. Bu konularda itirazımızı sayın büyükelçiye dile getirdik ve haftaya daha büyük kalabalıkla sokaklara ineceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in Filistin'i yok etmeye yönelik planı karşısında Malezya genelinde tepkilerin daha da büyüyeceğinin işaretini veren Mohd Azmi, şöyle konuştu:

"İlk adım olarak ülke genelinde şehirlerde ve kırsal alanlarda Müslüman ve gayrimüslim her topluluktan insanlara ulaşarak bu sözde barış planının kastını anlatacağız. İkinci adımda ise Malezya hükümetiyle diyalogda bulunup hükümetin BM, İİT ve ASEAN gibi kuruluşlara baskı uygulayıp bu planı reddetmelerini sağlaması için faaliyete geçmesini isteyeceğiz. Bunun dışında ülke genelindeki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek büyük çaplı gösteriler de hazırlamayı planlıyoruz."

Mohd Azmi, 8 ve 9 Şubat'ta Malezya'da düzenlenecek Kudüs İçin Parlamenterler Toplantısı'nın bu konunun gündeme getirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Sözde barış planının sadece Müslümanları değil, bütün insanlığı hedef aldığına dikkati çeken Mohd Azmi, "Bu sebeple gerek Malezya'da gerek dünya genelinde farklı dinlerden sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler ve önde gelen isimler sözde barış planına karşı sesini yükseltmelidir." dedi.