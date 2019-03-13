Malezya'daki "Kim Jong-nam Davası"

Vietnam
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lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya
'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Vietnam vatandaşı Doan Thi Huong'un da serbest bırakılmasını talep etti.
Vietnam Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı
Pham Binh Minh'in, Malezyalı mevkidaşı Saifuddin Abdullah ile, Kim Jong-nam suikastiyle ilgili davada yargılanan Doan Thi Huong ile ilgili telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Açıklamada, Minh'in, Malezya'dan Huong'un adil yargılanmasını ve serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.
Suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin 11 Mart'ta görülen duruşmasında, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmiş ve savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesine karar vermişti.
Endonezya'nın Kuala Lumpur
Büyükelçiliği, Siti Ayşe hakkında verilen karardan ötürü Malezya hükümetine teşekkür açıklamasında bulundu.
Sanıklardan Vietnam vatandaşı Doan Thi Huong'un duruşması ise bugüne ertelenmişti.
Kim Jong-nam suikastı
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.
Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.
Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon
veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.
Cinayetin 2 sanığı idam cezasıyla yargılanıyordu.