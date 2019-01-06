Son Dakika Haberleri: Malezya'dan Myanmar'a Arakan İçin Sorumluluk Alma Çağrısı

Malezya'dan Myanmar'a Arakan İçin Sorumluluk Alma Çağrısı

1 saat önce

KUALA Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanlar için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Malezya'dan Myanmar'a Arakan İçin Sorumluluk Alma Çağrısı, System.String[]
KUALA Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanlar için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde Arakan sorununa dair konuşan Wan Azizah, Myanmar yönetiminin Arakan bölgesindeki Rohingyalılara vatandaşlık vermediğini ve etnik ayrımcılıktan kaçan Arakanlı Müslüman göçmenlerin büyük çoğunluğunun sorumluluğunu, Malezya'nın üstlendiğini belirtti.

Wan Azizah, Myanmar hükümetinin kendi vatandaşlarının sorumluluğunu başka ülkelere bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası camia Myanmar hükümetine, kendi insanları için sorumluluk alma ve Rohingyalılara haklarını vermesi için baskı yapmalıdır." dedi.

Malezya hükümetinin ülkeye sığınan Arakanlı mültecilerin sağlığı, eğitim ve iş imkanı bulmaları için elinden geleni yaptığına işaret eden Wan Azizah, "Hükümet ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği, Rohingyalılara yönelik yardım faaliyetlerinin uzun vadede ilerlemesini sağlayabilir." diye konuştu.

Başbakan Mahathir Muhammed geçen yıl TRT World'e verdiği röportajda, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete göz yumduğu için Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi eleştirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Arakan, Malezya, Myanmar, Güncel
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