Malezya Kralı, Başbakan Muhyiddin'in istifasının ardından parti liderleriyle görüştü - Son Dakika

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Başbakan Muhyiddin Yasin'in görevinden istifası üzerine yeni başbakanın belirlenmesi için parti liderleriyle bir araya geldi.

Meclisteki koalisyonlardan Ulusal İttifak (PN) ve Umut İttifakı'na (PH) bağlı parti liderlerinin yanı sıra bağımsız partilerin liderleri, yerel saatle 14.30'da başkent Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'ya giriş yaparken görüntülendi.

Görüşmenin ardından basına değerlendirmede bulunan ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Başkanı Enver İbrahim, Malezya Kralı'nın parti liderlerine "siyasi çekişmelerden kaçınmayı" tavsiye ettiğini belirterek, "Majesteleri Kral, Kovid-19 ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemlerine odaklanmamızı istiyor." dedi.

Enver, kimin başbakan adayı olacağı konusunun görüşmede müzakere edilmediğini vurguladı.

Milletvekilleri yarına kadar başbakan adaylarını Kral'a bildirecek

Öte yandan, Meclis Başkanı Azhar Harun, Malezya Kralı'ndan gelen talimat uyarınca Meclisteki bütün milletvekillerinin, yarın saat 16.00'ya kadar başbakan olarak kimi desteklediklerine dair Kral'a mektup göndermeleri gerektiğini duyurdu.

Malezya Kralı'nın parti liderleriyle görüşmesinin ardından PN partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), kendi başbakan adaylarını bugün parti yüksek şurası toplantısında belirleyeceklerini açıkladı.

PH partilerinden Sabah Miras Partisi (WARISAN) yöneticisi Mohd Azis Jamman ise PKR lideri Enver'i başbakan olarak destekleyebileceklerini ifade etti.

Muhyiddin Yasin'in istifası

1 Mart 2020'de görevine başlayan Malezya Başbakanı Muhyiddin, iktidar partilerinden UMNO'nun hükümete desteğini çekmesi ve eylülde yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği öngörüldüğü için dün Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a istifasını sunmuştu.

Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmiş ve Meclis çoğunluğunu sağlayacak yeni Başbakan belirlenene kadar Muhyiddin'i "geçici başbakan" olarak göreve atamıştı.

Başbakan adayının hükümet kurulabilmesi için 222 sandalyeli parlamentoda en az 112 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Muhyiddin'in ardından başbakanlık için eski Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, eski Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve ana muhalefet lideri Enver İbrahim, öne çıkan isimler arasında.