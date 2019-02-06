Son Dakika Haberleri: Malezyalı Öğrencilere Ebru Eğitimi

Malezyalı Öğrencilere Ebru Eğitimi

1 saat önce

Diyarbakır'a gelen 29 Malezyalı üniversite öğrencisi, ebru ve hat sanatı eğitimi aldı.

Malezyalı Öğrencilere Ebru Eğitimi, System.String[]
Diyarbakır'a gelen 29 Malezyalı üniversite öğrencisi, ebru ve hat sanatı eğitimi aldı.

Dicle Üniversitesinin davetlisi olarak "İslam Eğitimi Tarihi Bilgi Arayışı Serüveni" programı kapsamında şehre gelen Malaya Üniversitesi öğrencileri, ebru ve hat sanatını uygulamalı şekilde öğrenme fırsatı buldu.

Öğrencilerden Sıtı Hawa Mohd Ali Muhyıdın, AA muhabirine, ebru sanatı hakkında daha önce bilgisi olmadığını söyledi.

Kurs sayesinde ebru yapımı hakkında detaylı bilgi aldıklarını anlatan Muhyıdın, şöyle konuştu:

"Ebru sanatına heyecan verici olduğu için hayran kaldım. Malezya'da böyle bir sanat yok. Ülkeme döndüğüm zaman arkadaşlarıma bu sanatın ne kadar özel olduğunu mutlaka anlatacağım. Ben soyut bir çalışma yaptım, içimden gelen duygularla çizdim. Bunun kendine özgü ve tarihsel bir sanat olduğunu öğrendim."

Mod Aıdıl Qasmırul da burada sanatsal eğitim alma fırsatı bulduğu için mutlu olduğuna işaret ederek, "Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Bu sanatı icra ederken çok güzel duygulara kapıldım. Suda boyayla duygulara şekil vermek bana çok ilginç geldi." dedi.

Kentte çok güzel vakit geçirdiklerini belirten Qasmırul, tekrar Diyarbakır'a gelmek istediğini kaydetti.

"Hat sanatıyla tanışma fırsatı bulduk"

Mohd Adib Bin Bauziee de "Hat sanatıyla tanışma fırsatı bulduk. Diyarbakır'a gelmekten çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

DÜ Anadolu El Sanatları Topluluğu ebru eğitmeni Nuray Hattapoğlu, Malezya'dan gelen öğrencilere ebru sanatını tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere tek tek uygulamalı eğitim verdiklerini dile getiren Hattapoğlu, boyanın suda güzel resimlere dönüşmesinden Malezyalı öğrencilerin etkilendiğini belirtti.

DÜ Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Faruk Gökçe, Malezyalı 29 öğrenciyi misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, onları daha önce bilmedikleri bir sanatla buluşturduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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