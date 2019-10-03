Mali'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

Mali'de, hafta başında 2 sivil ve 25 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı saldırılar nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığının yayımladığı kararname ile hafta başında Mopti bölgesinde yer alan Boulkessi'deki G5 Sahel askeri kampı ve Mondoro'daki garnizona düzenlenen silahlı sadırılar nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Yas süresince tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek.

Kampın kontrolü sağlandı

Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMA) resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, havadan yapılan askeri operasyonlarla Boulkessi'deki G5 Sahel askeri kampının kontrolü tamamen sağlandı.

Kampın kontrolü helikopterlerin havadan yoğun ateşi ve Burkina Faso ordusunun askeri desteğiyle sağlandı.

Asker ailelerinden protesto

Öte yandan saldırılarda hayatını kaybeden, yaralanan ve kaybolan askerlerin aile ve yakınlarının aralarında olduğu bir grup başkent Bamako'daki bir askeri tugayın önüne giderek gösteri düzenledi.

Ordu, kaybolan askerlerin bulunmasına ilişkin bölgede operasyon başlattığını açıkladı.

Mali'nin orta kesimlerindeki Mopti bölgesinde yer alan Boulkessi'deki G5 Sahel askeri kampı ve Mondoro'daki garnizona düzenlenen silahlı saldırılarda iki sivil ile 25 asker hayatını kaybetmiş, 60'tan fazla asker kaybolmuştu.

Askerlerin karşılık vermesiyle en az 15 saldırgan da etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıya uğrayan karargahlar arasında 150 kilometre mesafe bulunuyor.

Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.