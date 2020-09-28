Mali'de başbakanın da belirlenmesiyle gözler Batı Afrika blokunda - Son Dakika

Mali'de başbakanın da belirlenmesiyle gözler Batı Afrika blokunda

Mali'de geçiş sürecinin baş aktörlerinin belirlenmesiyle gözler yaptırımları kaldırması için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) çevrildi.

Mali'de başbakanın da belirlenmesiyle gözler Batı Afrika blokunda, System.String[]

Mali'de geçiş sürecinin baş aktörlerinin belirlenmesiyle gözler yaptırımları kaldırması için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) çevrildi.

Ülkede eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane'ın dün başbakan olarak atanmasının ardından, ECOWAS'ın yaptırımları kaldırmak için şart koştuğu "tam sivil bir başbakan" şartı yerine getirilmiş oldu.

ECOWAS, başından bu yana geçiş sürecinin sivil isimlerle yönetilmesi konusunda ısrarını sürdürürken, emekli kurmay albay Bah N'Daw'ın cumhurbaşkanı olarak belirlenmesi, emekli bir askerin sivil sayılıp sayılamayacağı tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Buna karşın ECOWAS, bir dönem Savunma Bakanlığı da yapmış N'Daw'ın yeni görevini memnuniyetle karşılamış ancak yaptırımların ancak sivil bir başbakan seçilirse kaldırılacağını kaydetmişti.

Ouane'ın kabinesini 29 Eylül'e kadar açıklaması bekleniyor.

7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali ile sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı halen sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati Garnizonu'nda 18 Ağustos'ta ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Afrika, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de başbakanın da belirlenmesiyle gözler Batı Afrika blokunda - Son Dakika

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