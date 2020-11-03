Mali'deki Barkhane operasyonunda 50 terörist öldürüldü - Son Dakika

Fransa'nın Mali'de yürüttüğü Barkhane operasyonu kapsamında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Resmi ziyaret kapsamında Mali'de bulunan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Parly, Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Sadio Camara ile görüştüğünü kaydetti.

Ülkede seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğinin altını çizen Parly, geçiş süreci hükümetinin de terörle mücadelesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Parly, Fransa'nın yürüttüğü Barkhane operasyonunda 30 Ekim'de Burkina Faso sınırında, terör örgütü El Kaide bağlantılı 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Öte yandan mevkidaşı Camara ile görüşmesi sonrası kısa bir açıklama yapan Parly, Mali ordusunun terörle mücadelesine destek verdiklerini bir kere daha yineledi.

Paris yönetimi, 18 Ağustos'taki askeri darbenin ardından Barkhane operasyonunun devam edeceğini belirtmişti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.