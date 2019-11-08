Malkara Kent Konseyi, öğrenci ve velilere eğitim semineri verdi

Malkara Kent Konseyince, öğrenci ve velilere yönelik "Sınav Başarısında Ailenin Rolü" eğitimi düzenlendi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Psikolog Özge Kasırga, çocuğun başarılı olabilmesi için en önemli koşullardan birinin ders çalışması olduğunu söyledi.

Ders çalışabilmesi için çocuğa uygun bir ortam sağlanması gerektiğine işaret eden Kasırga, şöyle konuştu:

"Başkalarıyla kıyaslanma, çocukların ruh dünyasında derin yaralar açar ve büyük komplekslere zemin teşkil edebilir. Kıyaslama yapmayın. Aile büyüklerinin hayatından örnekler anlatılması etkili bir metottur. Başarının sağlanmasında çok çalışmak değil verimli ve düzenli çalışmak önemlidir. Çocuğunuzun bir çalışma planı doğrultusunda çalışmasına özen gösterin. Çocuğunuza; özel olduğunu ve her koşulda da yanlarında olacağınızı hissettirin."

Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay da öğrencilerin sınavlarda başarılı olmasında ailenin rolünün büyük olduğunu söyledi.

Sınava hazırlanmanın "takım oyunu" gibi olduğunu, anne ve babaların da bu takımın parçası olduğunu anlatan Akçay, "Sınavlarda başarılı olmak için ailenin moral ve motivasyonuna da büyük ihtiyaç vardır. Kent Konseyi olarak bazı doğru bilinen yanlışları düzeltmek için bu eğitim seminerini düzenledik." dedi.