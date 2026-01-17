Maltepe\'de Alışveriş Merkezinde Kadın Kavgası

MALTEPE'de alışveriş merkezinde iki grup halinde bulunan kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede saç saça kavgaya dönüştü. Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup halinde bulunan kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga ekiplerin araya girmesiyle son buldu. Olay çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.