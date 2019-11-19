Son Dakika Haberleri: Maltepe'de arp sanatçısı Meriç Dönük'ten Anadolu tınıları
Son Dakika Güncel Maltepe'de arp sanatçısı Meriç Dönük'ten Anadolu tınıları - Son Dakika

Maltepe'de arp sanatçısı Meriç Dönük'ten Anadolu tınıları

6 saat önce

Maltepe'de, arp sanatçısı Meriç Dönük, ilk solo albümü "Mahfüz"dan eserlere yer verdiği konserinde dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Maltepe'de arp sanatçısı Meriç Dönük'ten Anadolu tınıları, System.String[]

Maltepe'de, arp sanatçısı Meriç Dönük, ilk solo albümü "Mahfüz"dan eserlere yer verdiği konserinde dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.


Genç kuşağın başarılı müzisyenlerinden arp sanatçısı Meriç Dönük, ilk solo albümü "Mahfüz"dan eserlere yer verdiği aynı isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Dönük, çeşitli eserlerin ve geleneksel Türk müziğinin solo arp düzenlemelerinden oluşan repertuvarıyla müzikseverleri başka diyarlara götürdü.


Arp sanatçısı Dönük, müzisyen Erkan Oğur, Gomidas Vartabed'e ait müziklerin ve Türk Müziği bestekarı Bora Uymaz'ın arp için bestelediği eserlerin yer aldığı renkli bir seçkiyi müzikseverler ile buluşturdu.


Erkan Oğur'un "Mor Dağlar" isimli bestesine yepyeni bir yorum katan Meriç Dönük, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Dönük, "Yüksek Yüksek Tepelere" isimli türküyü de arp tınılarıyla icra ederek dinleyicilerin alkışlarını topladı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Maltepe, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:02 Kaynak: İHA
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