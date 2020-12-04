Maltepe'de denetimler sırasında uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika

Maltepe'de denetimler sırasında uyuşturucu ile yakalandılar
04.12.2020 22:53
MALTEPE'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimler başladı.
MALTEPE'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimler başladı. Kontroller sırasında durdurulan bir otomobilde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başladı. Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik noktası oluşturarak denetim yaptı. Ekipler bir süre sonra cadde üzerinde ilerleyen bir otomobili durdurdu. Araç içinde bulunan iki kişi polis denetimini görünce ellerinde bulunan uyuşturucuyu otomobilin içine attı. Durumu fark eden polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada yerde bir miktar uyuşturucu olduğunu gördü. Şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınırken araç otoparka alındı.
- İstanbul
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