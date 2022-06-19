MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI - Son Dakika
Üye Girişi

MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI

19.06.2022 14:36
MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI

MALTEPE'de engelli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda girdi.

MALTEPE'de engelli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda girdi. Bazı adaylar ve aileleri saatler öncesinden okula gelirken, sınava geç kalan aday olmadı.

Maltepe'de engelli adaylar ve aileleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ECA Elginkan Anadolu Lisesi'nde yapılacak sınav için saatler öncesinden yola çıktı. Okul kapısı saat 10.00'da kapatılırken tüm öğrenciler zamanında sınıftaki yerlerini aldı. 180 dakikalık sınavın sonunda okuldan çıkan kimi öğrenciler sınavının iyi geçtiğini söylerken kimileri ise sınavda zorlandığını belirtti. Öğrenciler kapıda bekleyen velileriyle okuldan ayrıldı.

"İÇERİDE BİR PROBLEM OLSA, BİR SIKINTI OLSA KİMİ ÇAĞIRACAKLAR"

Sınava giren çocuğunu bekleyen Kıymet Ala, "Buraya gelen çocukların hepsi özel çocuklar, engelli çocuklar. Dün bir olay oldu. Dışarıda zaten çocuk engelli, cihazı var. Dışarıdan içeriye çocuğu almadılar ve aile bu problemi yaşadı. Aileyi bırakın çocuk da bu problemi yaşadı. Hiçbir engelli aracı içeri almadılar. Velilere hiçbir değer verilmeden engelli çocukların ailelerini dışarı çıkardılar. İçeride bir problem olsa, bir sıkıntı olsa kimi çağıracaklar. Bugün bir hadise daha oldu. Engellinin yakınını çağırdılar. Bizi çıkardılar engellinin yakını yok ortada. Bu çocuğa kim müdahale edecek burada. Çocuklar sınava gireceği zaman engellilerin yakın yerlere ikametleri olan yerlerde sınavlara girmesi daha uygundur. Ben Ataşehir'de oturuyorum. ve Ataşehir'den buraya geldim. " dedi.İlk defa üniversite sınavına girecek görme engelli ikiz çocukları Osman ve Ramazan Usta'yı sınavın yapılacağı okula getiren Hasan Usta, "Evlatlarım görme engelli, ikizler. Sınava girmeden önce başvuru yaparken isteklerimizi bildiriyoruz. Bedensel engelliler için; engel, eksik noktaları nelerse ona göre devletimiz gereken imkanı sunmuş. Bizimkiler de görme engelli. Görme engelliler de okuyucu ve işaretleyici dediğimiz iki öğretmenimiz yardımcı oluyor. Ayrı ayrı sınıflarda yalnız tek başlarına sınava giriyorlar. Öğretmenimizin bir tanesi sorularını okuyor. Cevabı alıyor öğrenciden. İşaretleyici olan da işaretliyor. Bu sene ilk heyecanlarını yenecekler. İnşallah başarı bekliyoruz." dedi.

Sınav sonrası konuşan Etkin Özkumru, "Barajın kalkması bence pek işe yaramamış. Çünkü soruları ekstra zor yapmışlar. Şıkların hepsi birbirinin aynısı. Bir de sınıflarda kamera olması beni açıkçası üzdü. Biz neden kopya çekelim ki. Zaten hayatımız çok zor. 1-0 yenik başlıyoruz. Keşke böyle yapmasalar ama maalesef şartlar böyle gerektiriyor demek ki. Hayalim psikoloji ama neyin nasıl olacağını göreceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çocukları YKS'ye giren aileler de sınav heyecanı yaşadı Çocukları YKS'ye giren aileler de sınav heyecanı yaşadı Kars'ta YKS heyecanı başladı, sınava geç kalan bir kız salona alınmadı Kars'ta YKS heyecanı başladı, sınava geç kalan bir kız salona alınmadı Öğrenciler içeride, veliler dışarıda sınav heyecanı yaşadı Öğrenciler içeride, veliler dışarıda sınav heyecanı yaşadı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
14:03 Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama: Psikolojik rahatsızlığım var, kötü niyetim yoktu, pişmanım
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:39:41. #1.11#
SON DAKİKA: MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement