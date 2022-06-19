MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI

MALTEPE'de engelli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda girdi. Bazı adaylar ve aileleri saatler öncesinden okula gelirken, sınava geç kalan aday olmadı.

Maltepe'de engelli adaylar ve aileleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ECA Elginkan Anadolu Lisesi'nde yapılacak sınav için saatler öncesinden yola çıktı. Okul kapısı saat 10.00'da kapatılırken tüm öğrenciler zamanında sınıftaki yerlerini aldı. 180 dakikalık sınavın sonunda okuldan çıkan kimi öğrenciler sınavının iyi geçtiğini söylerken kimileri ise sınavda zorlandığını belirtti. Öğrenciler kapıda bekleyen velileriyle okuldan ayrıldı.

"İÇERİDE BİR PROBLEM OLSA, BİR SIKINTI OLSA KİMİ ÇAĞIRACAKLAR"

Sınava giren çocuğunu bekleyen Kıymet Ala, "Buraya gelen çocukların hepsi özel çocuklar, engelli çocuklar. Dün bir olay oldu. Dışarıda zaten çocuk engelli, cihazı var. Dışarıdan içeriye çocuğu almadılar ve aile bu problemi yaşadı. Aileyi bırakın çocuk da bu problemi yaşadı. Hiçbir engelli aracı içeri almadılar. Velilere hiçbir değer verilmeden engelli çocukların ailelerini dışarı çıkardılar. İçeride bir problem olsa, bir sıkıntı olsa kimi çağıracaklar. Bugün bir hadise daha oldu. Engellinin yakınını çağırdılar. Bizi çıkardılar engellinin yakını yok ortada. Bu çocuğa kim müdahale edecek burada. Çocuklar sınava gireceği zaman engellilerin yakın yerlere ikametleri olan yerlerde sınavlara girmesi daha uygundur. Ben Ataşehir'de oturuyorum. ve Ataşehir'den buraya geldim. " dedi.İlk defa üniversite sınavına girecek görme engelli ikiz çocukları Osman ve Ramazan Usta'yı sınavın yapılacağı okula getiren Hasan Usta, "Evlatlarım görme engelli, ikizler. Sınava girmeden önce başvuru yaparken isteklerimizi bildiriyoruz. Bedensel engelliler için; engel, eksik noktaları nelerse ona göre devletimiz gereken imkanı sunmuş. Bizimkiler de görme engelli. Görme engelliler de okuyucu ve işaretleyici dediğimiz iki öğretmenimiz yardımcı oluyor. Ayrı ayrı sınıflarda yalnız tek başlarına sınava giriyorlar. Öğretmenimizin bir tanesi sorularını okuyor. Cevabı alıyor öğrenciden. İşaretleyici olan da işaretliyor. Bu sene ilk heyecanlarını yenecekler. İnşallah başarı bekliyoruz." dedi.

Sınav sonrası konuşan Etkin Özkumru, "Barajın kalkması bence pek işe yaramamış. Çünkü soruları ekstra zor yapmışlar. Şıkların hepsi birbirinin aynısı. Bir de sınıflarda kamera olması beni açıkçası üzdü. Biz neden kopya çekelim ki. Zaten hayatımız çok zor. 1-0 yenik başlıyoruz. Keşke böyle yapmasalar ama maalesef şartlar böyle gerektiriyor demek ki. Hayalim psikoloji ama neyin nasıl olacağını göreceğiz." diye konuştu.