MALTEPE'DE STATTA CUMA NAMAZI (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında bir süredir toplu ibadete kapalı olan camiler, bugün Cuma namazıyla birlikte açıldı. Maltepe 'de 74 gün aradan sonra Cuma namazı camilerin yanı sıra stadlarda da yapıldı. Maltepe'deki iki statta toplanan birçok kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma namazını kıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 2,5 ay önce toplu ibadete kapatılan camiler bugün açıldı ve gerekli tüm önlemler alınarak cemaat halinde Cuma namazları kılınmaya başlandı. Fakat bazı ilçelerde ibadetler camilerin yanı sıra statlarda da yapıldı. Maltepe Başıbüyük Stadı'nda, birçok vatandaş hep birlikte Cuma namazını kıldı. Polis ekipleri, vatandaşları stat girişinde kimlik kontrolü yaparak içeri aldı. 65 yaş ve üzeri kişilerin içeri girmesine izin verilmedi. Ayrıca Maltepe Belediyesi ekipleri cemaate tek kullanımlık seccade dağıttı. Cemaat halinde Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, statta yerlere yapıştırılan işaretli alanları baz alarak saf tuttu. Yaş sınırlamasına takıldığı için içeri giremeyenler ise parkta namaz kıldı. Cemaat kılınan namazın ardından sosyal mesafe kuralların uygun olarak stattan ayrıldı.

Başıbüyük Mehmet Erensoy Camii İmamı Şenol Erdem, "Bugünün ayrı bir önemi var. Biliyorsunuz bugün İstanbul 'un kurtuluşunun yıldönümü. Bizler de heyecanlıyız. Allah'ın izniyle uzun zamandır Cuma namazımızı bekliyorduk. İnşallah Cuma namazımızı eda edeceğiz stadımızda cemaatimizle beraber. İnşallah bu salgın hastalık ülkemizden ve bütün dünyadan izole olduğu zaman hep beraber camilerimizde kılmak istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya diğer görevli arkadaşlarla beraber geldik. Burada çalıştık. Gördüğünüz gibi sosyal mesafeyi bantlarla ayarladık. Camilerin hepsinden ilan ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüğümüz bu konuda bizleri uyardılar. Biz de camimizden anons ettik. Herkesin maskesini, seccadesini alıp sosyal mesafeye dikkat ederek inşallah burada namazlarını eda edecekler. Gördüğünüz gibi cemaatimiz sosyal mesafeye dikkat ediyor. Herkes kendi alanına seccadesini seriyor. 1-1 buçuk metre arayla namazımızı eda edeceğiz. İlk sünneti ve farzı kılacağız. Farzdan sonra hemen cemaatimiz sosyal mesafeye dikkat ederek inşallah dağılacaklar" dedi.

65 yaşın üzerinde olan bir kişi, "Yaşımız tutmadığı için giremedik içeri. Maalesef burada kılacağım artık, buraya kadar geldim" diye konuştu

Statta namaz kılan bir kişi ise, "Çok mutluyum çok sevinçliyim. Ağlayasım geliyor. Çok mutluyum, Allah bu günleri gösterdi. Haftaya inşallah düzelecek. İçeri girmeyenler de girebilecek. Hepsi kapıda bekliyor, hepsi de üzgün. Nerdeyse değsen ağlayacaklar" dedi.

- İstanbul