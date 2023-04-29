Maltepe'de uyuşturucu tacirlerine film sahnesi gibi baskın! O anlar polis kamerasında

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Ne kadar para kaptırdığı ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Maltepe ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirdi. Maltepe'de 23 Nisan Pazar günü sokak ortasında otomobile içerisinde bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Operasyon anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, otomobil içerisinde 3 şüpheli yakalandı. Dur ikazına uymayarak kaçan S.G. kovalamaca sonucunda yakalandı. S.G.'nin üzerinde yapılan aramalarda 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 Nisan'da ise Ümraniye'de şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 7.36 gram metamfetamin bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Araç içerisinde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adresin de tespit edilmesi üzerine Sancaktepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda 464 gram metamfetamin, 480 gram bonzai, hassas terazi 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ümraniye ve Maltepe'de yapılan operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. (25) ve E.B. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.