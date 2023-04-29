Maltepe'de uyuşturucu tacirlerine film sahnesi gibi baskın! O anlar polis kamerasında - Son Dakika
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Maltepe'de uyuşturucu tacirlerine film sahnesi gibi baskın! O anlar polis kamerasında

29.04.2023 20:48

İstanbul Maltepe'de sokak ortasında otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı esnada polis baskın düzenlendi. Baskında 1.2 gram uyuşturucu ele geçirilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Maltepe ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirdi. Maltepe'de 23 Nisan Pazar günü sokak ortasında otomobile içerisinde bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Operasyon anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, otomobil içerisinde 3 şüpheli yakalandı. Dur ikazına uymayarak kaçan S.G. kovalamaca sonucunda yakalandı. S.G.'nin üzerinde yapılan aramalarda 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 Nisan'da ise Ümraniye'de şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 7.36 gram metamfetamin bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Araç içerisinde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adresin de tespit edilmesi üzerine Sancaktepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda 464 gram metamfetamin, 480 gram bonzai, hassas terazi 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ümraniye ve Maltepe'de yapılan operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. (25) ve E.B. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Tuncay Öter: 6 şüpheli yakalanıyor 4 ü serbest, bu filmin sonu belli öbürleride birkaç gün sonra sokaklarda. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • İsmail Eker: Polis yakalar sonra serbes kalir ikaldiyrden devam eder Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Maltepe'de uyuşturucu tacirlerine film sahnesi gibi baskın! O anlar polis kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de uyuşturucu tacirlerine film sahnesi gibi baskın! O anlar polis kamerasında - Son Dakika
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