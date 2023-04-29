İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Maltepe ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirdi. Maltepe'de 23 Nisan Pazar günü sokak ortasında otomobile içerisinde bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, otomobil içerisinde 3 şüpheli yakalandı. Dur ikazına uymayarak kaçan S.G. kovalamaca sonucunda yakalandı. S.G.'nin üzerinde yapılan aramalarda 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 Nisan'da ise Ümraniye'de şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 7.36 gram metamfetamin bulundu.
Araç içerisinde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adresin de tespit edilmesi üzerine Sancaktepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda 464 gram metamfetamin, 480 gram bonzai, hassas terazi 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ümraniye ve Maltepe'de yapılan operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. (25) ve E.B. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de uyuşturucu tacirlerine film sahnesi gibi baskın! O anlar polis kamerasında - Son Dakika