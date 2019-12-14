Maltepe'de vuslatın 746. yılında Altan Erkekli, Mevlâna'yı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de vuslatın 746. yılında Altan Erkekli, Mevlâna'yı anlattı - Son Dakika

Maltepe'de vuslatın 746. yılında Altan Erkekli, Mevlâna'yı anlattı

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi 746. vuslat yıldönümünde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Şeb-i Arus Töreni'yle andı.

Maltepe'de vuslatın 746. yılında Altan Erkekli, Mevlâna'yı anlattı, System.String[]

Maltepe Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'yi 746. vuslat yıldönümünde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Şeb-i Arus Töreni'yle andı. Maltepeli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği anma programında Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Altan Erkekli sahne aldı. Erkekli, Mevlana'nın günümüze ışık olan sözlerini ve şiirlerini, yaşam felsefesini izleyiciler ile paylaştı. Erkekli, Mevlana'ya göre Rabbi'ne kavuşma, düğün gecesi dediği Şeb-i Arus'un bir son değil sonsuzluğun başlangıcı olduğuna dikkat çekerek "Bir sebebi olmalı gözün gördüğü, kulağın duyduğu, elin hissettiği tüm güzelliklerin. Mevlana o sırrı aramanın huzuruna ermiş büyük bir insan. Soyut bir sevgi değildi onun yüreğini ısıtan. O baktığı her yerde, gördüğü her canlıda sevginin yolunu buldu." diye konuştu. Altan Erkekli, güçlü yorumuyla Mevlana'nın insanlığa seslenen şiirlerinden örnekler sundu. Erkekli, Mevlana'nın "Etme" isimli şiirini de okudu. Mevlana'nın 8 asır öncesinden insanlığa gelen barış, sevgi, hoşgörü, güzel ahlak çağrısını içeren şiirleri Erkekli'nin sesiyle gönüllere işledi. Semazenler, neyin büyüleyici sesi eşliğinde, tennureleriyle sonsuzluğa döndüler. - İSTANBUL

Mevlana Celaleddin Rumi, Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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